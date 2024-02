Ohne Führerschein: Autofahrer kollidierte gleich mit zwei LKW

Auf Höhe von Landskron wurde er laut eigenen Angaben von der Sonne geblendet, suchte seine Sonnenbrille und kam mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden LKW-Sattelzug, gelenkt von einem 47-jährigen Kraftfahrer aus Bulgarien, kollidierte. Der LKW-Fahrer versuchte noch, nach rechts auf das Straßenbankett auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern, wir haben mit ersten Informationen darüber berichtet.

Leicht verletzt

Der PKW wurde in nach dem Anprall in westliche Richtung geschleudert und kollidierte in weiterer Folge auch mit dem nachkommenden LKW-Zug, gelenkt von einem 30-jährigen Kraftfahrer aus Villach. Der Autofahrer, der nicht im Besitze einer gültigen Lenkberechtigung war, erlitt leichte Verletzungen und wurde nach med. Erstversorgung durch den Notarzt, von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben mehreren Polizeistreifen, Notarzt und Rettung standen auch die Einsatzkräfte der HFW Villach sowie Abschleppdienste im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 14:50 Uhr aktualisiert