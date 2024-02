Ö3-Moderator in Graz: Andi Knoll packt im Tierheim an

Bei seinem Format „Knoll packt an“ ist der Name Programm – nämlich anpacken! Jede Woche wird im Rahmen seiner Ö3 Vormittagsshow ein anderer Arbeitsplatz in Österreich vorgestellt – wir haben berichtet.

Zu Gast im Grazer Tierheim

Am gestrigen Montag, den 26. Februar 2024, war es nun so weit. „Zuerst waren wir richtig aufgeregt. Wir wussten ja nicht, was uns erwartet und wie Andi so tickt“, teilten die Tierschützer der Arche Noah gespannt mit. Aber schon nach der Begrüßung war klar, dass hinter der berühmten Radiostimme und seinem Kollegen Hubert zwei ganz liebe und herzliche Menschen stecken, „die sich genau so wie wir auf den Tag gefreut haben“, erzählten die Grazer Tierliebhaber.

„Knoll packt an“

Andi machte dem Namen seines Programms alle Ehre: Er konnte es gar nicht erwarten mit anzupacken. Gesagt – getan! Nicht nur kuscheln oder Gassi gehen mit den Hundewelpen, sondern auch das Zubereiten der Mahlzeiten für die Fellnasen stand am Programm. Doch nicht nur Spiel und Spaß gehörten dazu – Andi musste dann auch „richtig“ anpacken und zwar bei vier britische Kurzhaarkatzen. Katzenklos mussten gereinigt werden! „Aber aufpassen, hin und wieder spritzt’s zurück“, lernte eine Mitarbeiterin ihn an und schmunzelte. Für alle, die die Sendung verpasst haben: Den ganzen Beitrag zum Nachhören findest du hier.