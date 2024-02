Pizza, Pasta & Co.: „The italian“ eröffnet im April in Seiersberg

„Coming Soon!“ steht derzeit auf der Fläche direkt neben dem „Cocuni“ in der ShoppingCity Seiersberg. Zahlreiche Neueröffnungen soll es in den kommenden Wochen und Monaten ja im Einkaufszentrum südlich von Graz geben – wir haben berichtet.

Bereits zwei steirische Standorte

Darunter findet sich mit „The italian“ auch ein italienisches Restaurant, das bereits im April eröffnen wird, wie man nun bekannt gibt. Der neue Gastro-Betrieb wird also schon bald Kaffee, Tee, Pizza, Pasta, Salat und internationale Snacks auch in Seiersberg anbieten. In der Steiermark hat man bereits Standorte in Fürstenfeld und Graz.