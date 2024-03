Virus trifft „halbe Volksschule“: Schon 71 Schüler und 11 Lehrer krank

Die am Donnerstag (46 Erkrankte) begonnenen Flächendesinfektionen werden intensiv über das Wochenende hin fortgesetzt, heißt es nun seitens des Landes Salzburg. Das Norovirus sei leider sehr stabil und bleibe tage- bis wochenlang auf Oberflächen haften. „Die Infektion erfolgt über Tröpfchen- oder Schmierkontakt“, erläutert der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, Amtsarzt Rainer Pusch. „Jetzt, wo faktisch die halbe Schule weg ist, kann die Flächendesinfektion durch die Reinigungskräfte umso intensiver weiterbetrieben werden. Die Direktion ist äußerst bemüht, sie auch übers Wochenende fortzusetzen.“

Infektionsdruck wird durch Wochenende „rausgenommen“

Dabei handle es sich um keine spektakuläre Maßnahme: „Das ist fast wie ein ganz genauer Oberflächenputz zu Hause, aber eben mit speziellen, keimtötenden Mitteln. Diese müssen auf Türklinken, Wasserhähne, Handläufe und Flächen vollständig aufgebracht werden – also quasi Maßarbeit“, sagt Pusch. „Dass am Wochenende kein Unterricht stattfindet, nimmt den Infektionsdruck raus“, zeigt sich der Gesundheitsamtsleiter vorsichtig optimistisch. „Wichtig: Nach Abklingen der Symptome sind Erkrankte noch mindestens zwei Tage ansteckend. Diese Zeit ist jedenfalls abzuwarten, ehe man Kinder wieder in die Schule schickt“, so Pusch abschließend.