Messerstecherei beim Reumannplatz: Schaulustige behinderten Einsatz

„Es handelte sich um eine gewaltsame Auseinandersetzung mit Messern“, bestätigte Polizeisprecherin Barbara Gass heute Früh auf Anfrage von 5 Minuten. Laut derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei Russen (21 und 45 Jahre alt) auf eine Personengruppe zugegangen und in einer darauf folgenden Auseinandersetzung zwei Männer (18 und 21 Jahre alt) mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben, wie die Polizei später in einem Pressebericht erklärt. Sofort wurde die Polizei und auch die Rettung alarmiert.

Menschen-Traube bildete sich

Zahlreiche Schaulustige versammelten sich jedoch am Ort des Geschehens und behinderten dadurch die Einsatzkräfte. Dennoch konnten die beiden Verdächtigen festgenommen und die beiden Verletzten versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden. Zudem fand die Polizei am Tatort mehrere Pfeffersprays sowie Messer, die sichergestellt wurden. Der genaue Ablauf der Tat sowie die Hintergründe sind nun Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien. Die Beteiligten sollen nun vernommen werden, die Festgenommenen befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.