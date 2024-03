Gehörlose Kärntnerin holt sich Olympiasieg

Veröffentlicht am 3. März 2024, 17:31 / ©LPD Kärnten

Zwischen dem 2. und 12. März 2024 ist die türkische Stadt Erzurum erstmals der Austragungsort der Deaflympics-Winterspiele. Dort treten aktuell über 500 gehörlose Sportler in sechs Disziplinen gegeneinander an. Darunter auch Skirennläuferin Melissa Köck, die sich am heutigen Sonntag gleich eine Goldmedaille im Super-G für den SC Arnoldstein und den Österreichischen Gehörlosen Sportverband holte! Die Kärntnerin setzte sich mit einer Zeit von 55,18 Sekunden knapp vor der Japanerin Yuki Tanae und der Deutschen Nele Schutzbach durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2024 um 17:35 Uhr aktualisiert