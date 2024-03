Together-Verein lädt zum nächsten Promikochen

Veröffentlicht am 5. März 2024, 10:17 / ©Verein Together

Die eine kennt man durch ihre Sushi-Kochkurse mit heimischem Fisch und saisonalen Wildkräutern, der andere kocht im Zwei-Hauben-Restaurant „Auf der Leiten“. Nun zaubern Anna Nicklaus und Leo Suppan ein dreigängiges Menü aus geretteten Lebensmitteln im Eat Together Klagenfurt.

Das wird serviert: Glasnudelsuppe/Glasnudelsalat

Veganes/vegetarisches Sushi

Überraschungsdessert

Promikochen am 3. März

Aufgrund begrenzter Plätze wird um eine Vorreservierung unter 0664/2105140 und pünktliches Erscheinen gebeten. Am 26. März setzt Ines Frank aus dem Restaurant Soleo in Krumpendorf am Wörthersee das Promikochen im Eat Together Klagenfurt fort. Außerdem haben Grüne-Landessprecherin Olga Voglauer und Lena Schilling, EU-Spitzenkandidatin der Grünen, am 19. Februar der Grundstein für die Eventreihe „PolitikerInnen kochen“ gelegt – mehr dazu hier.