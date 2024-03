8.-März-Demo: Diese Linien sind von Anhaltungen betroffen

Wegen einer Versammlung zum Thema „Weltfrauentag“ kommt es am Freitag in der Zeit von 17.30 bis ca. 19.30 Uhr zu Anhaltungen der der Linie 30, Anhaltungen der Buslinien 31 und 39 am Glacis, sowie Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1 und 7 am Glacis, Anhaltung der Linie 30 bei der Oper, Anhaltung der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 vom Eisernen Tor bis zum Hauptplatz.

Die Route

Die Versammlung beginnt um 17 Uhr am Karmeliterplatz. Um ca. 17.30 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Karmeliterplatz – Paulustorgasse – Maria-Theresia-Allee – Glacisstraße – Franz-Graf-Allee – Opernring – Eisernes Tor – Herrengasse zum Hauptplatz in Bewegung.