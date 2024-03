Seltenes Naturschauspiel: Berggipfel verwandelte sich in Wüste

Wie der Saharastaub auf Schnee aussieht, das konnte vor einigen Tagen am Sonnblick Observatorium eindrucksvoll beobachtet werden. Von der weißen Schneepracht keine Spur, viel eher verwandelte sich die Landschaft in eine Wüste. Die gelblich-braunen Ablagerungen sind auf dem Schnee besonders gut zu sehen. Hermann Scheer vom Sonnblick-Team konnte dieses Phänomen mit der Kamera einfangen.

Staub-Wolke zog auch heute über Österreich

Für den heutigen Sonntag, den 10. März, kündigte die GeoSphere die nächste Ladung Saharastaub an. Durch die südwestliche bis südliche Strömung wurde in hohen Luftschichten erneut der Sand aus der Sahara nach Europa transportiert. „Heute Sonntag überzieht uns wieder eine Wolke mit Saharastaub. Das macht nicht nur den Sonnenschein in den Föhnregionen diffus, die angekündigten Niederschläge können den Sand auch auswaschen und so schlägt sich dieser auch am Boden nieder“, erklärt die GeoSphere Austria. Vor etwa einer Woche zog der Wüstenstaub schon einmal über Österreich – 5 Minuten berichtete.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 20:41 Uhr aktualisiert