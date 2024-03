Kärntner Sporthändler rutscht in Millionen-Konkurs: Jetzt muss alles weg

Veröffentlicht am 16. März 2024, 11:59 / ©Fotomontage: pixabay / tookapic & h_lunke-stock.adobe.com

Die „Antero GmbH“, ein Kärntner Sporthändler, der sich vor allem auf Wintersportartikel spezialisiert hat, ist in Konkurs geraten. Das hat der „Alpenländische Kreditorenverband“ (AKV) vor einem Monat bekannt gegeben. 2,3 Millionen Euro an Passiva hätte man demnach. Die Gründe für die Insolvenz liegen vor allem in der Pandemie und ihren Folgen – mehr dazu hier.

Nun wird das Vermögen der „Antero GmbH“ verwertet

Nun muss dementsprechend alles weg, wie man auf Facebook lesen kann. Eine Klagenfurter Kanzlei wurde mit der Verwertung des Vermögens der „Antero GmbH“ beauftragt. Nun wird die Konkursmasse im Rahmen eines Lagerabverkaufs zwischen 18. und 20. März in der Kärntner Straße 48 in Fürnitz bei „Antero“ veräußert.