Klimabonus 2024: Wie hoch fällt er dieses Jahr aus? Das sagt der Kanzler

Während die Auszahlung des Klimabonus für das Jahr 2023 in den nächsten Tagen erst abgeschlossen sein wird – die letzten Briefe mit Gutscheinen dürften nun noch eintrudeln -, wird bereits über den Klimabonus für das Jahr 2024 diskutiert. Zum dritten Mal wird er dieses Jahr ausgezahlt. Im ersten Jahr hat es, durch die Teuerung, noch einen 500-Euro-Bonus für alle (Unter-18-Jährige haben die Hälfte bekommen) gegeben, 2023 wurde dann regional gestaffelt. Zwischen 110 und 220 Euro waren es, die fast alle Volljährige in Österreich ausbezahlt bekommen haben. Für Kinder und Unter-18-Jährige war es wieder die Hälfte – mehr dazu hier.

Nach diesem Prinzip wird 2024 ausgezahlt

Dieses Jahr soll wieder nach demselben Prinzip ausgezahlt, wie man seitens des Klimaministeriums gegenüber 5 Minuten verraten hat: „Basis für die Auszahlung des Klimabonus ist das Klimabonusgesetz, in dem der Mechanismus inklusive der Regionalkategorien festgelegt ist. Wir richten uns mit der Auszahlung natürlich immer nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen.“

Wie hoch wird der Klimabonus 2024 sein?

Wie hoch der Klimabonus dieses Jahr dann ausfallen wird, ist derzeit aber noch nicht ganz geklärt. „Basis für die Berechnung der Höhe des Sockelbetrags des Klimabonus ist einerseits der Anstieg des CO2-Preises, andererseits aber auch die tatsächlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung aus dem Vorjahr. Festgelegt wird die Höhe des Sockelbetrags über eine Verordnung des Klimaschutzministeriums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium“, erklärt man seitens des Klimaministeriums.

Forderungen nach einer deutlichen Erhöhung werden lauter

Doch die Forderungen nach einer Erhöhung wurden bereits in den vergangenen Wochen und Monaten laut. So fordert Peter Amreich, Vorsitzender der steirischen Pendlerinitiative, unter anderem eine Erhöhung auf einen Maximalbetrag von 300 Euro. Das würde bedeuten, dass man dieses Jahr in der höchsten Kategorie 80 Euro mehr bekommen würde als noch 2023. Amreich erhielt von anderer Stelle ebenfalls Unterstützung. So fordern auch das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) und der ÖAMTC eine klare Erhöhung des Klimabonus in diesem Jahr.

Derzeit noch nicht geklärt, wie hoch er sein wird

Und tatsächlich: Bundeskanzler Karl Nehammer hat im Interview mit der Newsplattform „heute.at“ angekündigt, dass der Klimabonus in diesem Jahr wohl zumindest 120 Euro betragen würde. Heißt so viel wie: In der höchsten Stufe würde er um mindestens 20 Euro ansteigen, in der niedrigsten Stufe sind es immer noch zehn Euro mehr als noch 2023. Wie hoch der Klimabonus nun schlussendlich aber wirklich werden soll, ist derzeit noch nicht geklärt. „Für 2024 wird das im Laufe des ersten Halbjahres passieren“, heißt es aus dem Klimaministerium.