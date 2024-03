Doppelsieg für Österreich: Stefan Kraft holt sich den Gesamtweltcup

Veröffentlicht am 17. März 2024, 13:36 / ©Manner

Gute Nachrichten erreichen uns aus Norwegen. In Vikersund ging es für die ÖSV-Adler im Skispringen wieder hoch hinaus. In besonderer Top-Form zeigt sich vor allem Stefan Kraft.

Doppelerfolg für Österreich

Der Salzburger krönt seine Saison bereits jetzt mit dem Gewinn des Gesamtweltcups und sichert sich somit vorzeitig die heißbegehrte Weltcup-Kristallkugel. Weiters baut „Krafti“ seine Führung in der RAW-AIR-Tour aus. Im ersten Skiflug-Wettkampf (1 Durchgang) vor wenigen Minuten in Vikersund landet er bei 244,5 Metern. Auch sein Landsmann Daniel Huber darf sich über den zweiten Stockerlplatz mit 247,5 Metern freuen. Domen Prevc landete am dritten Platz. Das große Finale der Tour beginnt um 15.30 Uhr.