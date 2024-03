Platz zwei im Saisonfinale: Manuel Feller holt sich seine Weltcup-Kugel

Der Weltcup-Gewinner der heurigen Saison steht bereits seit geraumer Zeit fest. Manuel Feller holt sich die begehrte Kristallkugel 2024. Das letzte Rennen der Saison beendete er im Slalom mit einem zweiten Stockerlplatz.

Emotionales Saison-Ende

Somit liegt eine beeindruckende Saison hinter dem Tiroler. In jedem der zehn Slalom-Rennen fuhr er in die Top 5. Beim Ski-Finale in Saalbach-Hinterglemm holte er sich nur knapp hinter dem Norweger Timon Haugan den zweiten Platz. 0,4 Sekunden trennten die Männer schlussendlich. Besonders erfreut darüber waren die norwegischen Fans. Der Sieg ihres Landsmannes war der erste Männer-Erfolg in der Winter-Saison. Über den dritten Platz durfte sich der Deutsche Linus Straßer freuen. Er fuhr mit 0,44 Sekunden Rückstand auf den Sieger ins Ziel. Johannes Strolz schafft als Zehnter ins Ziel. Sichtlich emotional gerührt zeigte sich Feller, als er nun endlich die Weltcup-Kristallkugel in seinen Händen hielt. Auch Stefan Kraft konnte im Skispringen heute jubeln. Der Salzburger konnte sich ebenso die Weltcup-Kugel sichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2024 um 15:23 Uhr aktualisiert