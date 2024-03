AK-Wahl: So haben die Kärntner gewählt

Viel hat sich nach der Auszählung von 660 Wahlkarten, die noch rechtzeitig mit Poststempel am 13. März in der Arbeiterkammer eingetroffen sind, nicht mehr. Das vorläufige Ergebnis der Wahl in Kärnten hat sich also kaum verändert. Es kommt auch zu keiner Mandatsverschiebung, wie die Arbeiterkammer heute, am 18. März, bestätigt.

So sehen die Ergebnisse aus

Demnach haben die Sozialdemokratischen Gewerkschafter unter Günther Goach die Wahl mit fast 70 Prozent der Stimmen (69,2 Prozent) gewonnen. Dahinter folgen die Freiheitlichen Arbeitnehmer mit Spitzenkandidat Manfred Mischelin mit 18,6 Prozent, der FCG-ÖAAB – Kärntner Arbeitnehmer:innen mit Christian Struger als Spitzekandidat mit 5,2 Prozent und die Alternative, Unabhängige Gewerkschafter*innen Kärnten mit Roland Ressmann als Spitzenkandidat, die auf 3,1 Prozent der Stimmen kamen.

Jeder Dritte war wählen

Immerhin 2,9 Prozent der Stimmen konnte beim erstmaligen Antritt die Allgemeine Liste Gesundheitspersonal mit Spitzenkandidatin Roswitha Tomic erreichen. Auf 0,9 Prozent kommen noch der GLB Gewerkschaftlicher Linksblock mit Spitzenkandidatin Christina Tamas. Von insgesamt 179.197 Wahlberechtigten haben 58.860 auch ihre Stimme abgegeben. Damit erhöht sich die Wahlbeteiligung gegenüber dem vorläufigen Wahlergebnis von 32,5 auf 32,85 Prozent.