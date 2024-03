„Jetzt geht es nicht mehr“: Bekannte Pizzeria stellt Lieferdienst ein

Veröffentlicht am 18. März 2024, 15:54 / ©Fotomontage: Pexels & Screenshot Google Street View

14 Jahre lang hat die Villacher Pizzeria „Primavera“ ihren Lieferservice betrieben. Mit Ende des Monats soll damit aber endgültig Schluss sein, wie der Kärntner Gastronom Marcel Schwarz gegenüber 5 Minuten erklärt. Erst kürzlich hat er in Ebenthal neben seiner Pizzeria dort auch ein Café eröffnet – und damit seinen insgesamt fünften Betrieb – wir haben berichtet. In Villach, in der Nikolaigasse 36, muss man aber einen Schritt „zurück“ machen.

Das Restaurant bleibt geöffnet

„Wir haben über zwei, drei Jahre lang mit Minus gearbeitet, jetzt geht es einfach nicht mehr“, erzählt Schwarz. Man müsse sich verkleinern und sparen – und das würde am besten beim Lieferdienst gehen. Das Restaurant habe aber natürlich weiterhin noch geöffnet. „Man kann immer noch vor Ort essen – wir haben genügend Parkplätze – und das Essen auch selbst abholen“, so Schwarz.

„Es zahlt sich nicht mehr aus“

Bis Ende März kann man sich das Essen auch noch nach Hause liefern lassen, dann wird der Lieferdienst aber eingestellt. „Es zahlt sich einfach nicht mehr aus“, weiß der Gastronom abschließend.