Alkolenker: So viele KÃ¤rntner haben 2023 ihren Schein abgeben mÃ¼ssen

Insgesamt 594.274 Mal waren Fahrzeuglenker im vergangenen Jahr in Kärnten zu schnell unterwegs. Aus etwa 133.000 Alkovortests, Alkomattests und ärztlichen Untersuchungen sind 3.150 Alkoholanzeigen resultiert. In einigen Fällen sind dabei auch die Führerscheine abgenommen worden.

Viele Personen auch wegen Lenkens unter Drogeneinfluss angezeigt

So haben im Jahr 2023 insgesamt 162 Fahrzeuglenker in Kärnten ihren Führerschein abgeben müssen, weil sie betrunken gefahren sind, wie man seitens der Polizei gegenüber 5 Minuten erklärt. Viele Menschen sind in Kärnten im vergangenen Jahr übrigens auch wegen Fahrens unter Drogeneinflusses angezeigt worden. Anzeigen hat es auch gegeben, weil sich Fahrzeuglenker hierzulande nicht angegurtet oder am Steuer telefoniert haben – mehr dazu hier.