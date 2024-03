Küken hatten Glück: Zuchthalle brannte lichterloh

Veröffentlicht am 19. März 2024, 09:41 / ©Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg

Die Halle steht derzeit leer und wurde für die Aufzucht von Hühnerküken vorbereitet. Der Brand konnte von den FF St. Michael ob Bleiburg, Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg. Loibach, Globasnitz und St. Stefan unterm Feuersberg, mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften gelöscht werden. Wir haben berichtet.

Gaskanone als Brandursache

Der Brandursachenermittler des BPK Völkermarkt ermittelte, dass der Brand von einer in der Halle aufgestellten und in Betrieb genommenen Gaskanone ausgelöst wurde. Dabei schlugen Zündfunken aus der Gaskanone und entzündeten das ausgelegte Stroh in der Halle. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

