Erste Schneeprognose zeigt dir, wie viel es schneien könnte

Es wird keine Schneewalze und auch nicht der ganz große Wintereinbruch werden, aber doch: Am Wochenende wird es in Teilen Österreichs wieder schneien, wie auch ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ 5 Minuten gegenüber bestätigte.

Schneefall beginnt schon am Samstag

Bereits am Samstag wird es im Laufe des Tages im Westen zu schneien beginnen, Vorarlberg und Tirol wird es da „erwischen“, danach verlagert sich die Kaltfront in Richtung Osten. Da sich zusätzlich ein Italientief ausbildet, wie auch „Skywarn Austria“ nun auf Facebook schreibt, kann es vor allem im Süden in der Nacht auf Sonntag bis in die Niederungen schneien – mehr dazu hier.

Wo es mit am meisten schneien könnte

In der ersten Schneeprognose sieht es nun danach aus, als würde es vor allem auf den Bergen in Vorarlberg und auch rund um den Tauernhauptkamm im Dreieck zwischen Kärnten, Osttirol und Salzburg bis zu 50 Zentimeter Schnee geben. In den Niederungen und den Tälern ist es dementsprechend deutlich weniger, nur wenige Zentimeter sind laut der ersten Prognose zu erwarten und wohl auch nicht bis ganz hinunter. Auch die „GeoSphere“ hat gegenüber 5 Minuten erklärt, dass es unter anderem in Klagenfurt wohl nicht schneien wird.

Bis hierhin wird der Schnee wohl nicht vordringen

Scheinbar wirklich nicht schneien wird es aber, wie die Karte zeigt, im Großraum Wien, im größten Teil Niederösterreichs, in der Südoststeiermark und im Burgenland. Auch bis nach Graz wird der Schnee wohl nicht vordringen, am Schöckl könnte es aber durchaus anzuckern.