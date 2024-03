Patientenanwältin Angelika Schiwek wurde in den Ruhestand verabschiedet

Heute, Mittwoch, wurde Kärntens Patientenanwältin von Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin Landesrätin Beate Prettner am Arnulfplatz empfangen und offiziell in die Pension verabschiedet. Wie berichtet, wurde Corinna Smrecnik zur neuen Patientenanwältin des Landes bestellt.

Blumenstrauß von Peter Kaiser

„Ich danke Ihnen im Namen des Landes herzlich für Ihre wichtigen Leistungen in der Funktion als Patientenanwältin. Sie haben stets und mit großer Einsatzbereitschaft die Interessen der Patientinnen und Patienten vertreten“, sagte Peter Kaiser im Hinblick auf die Tätigkeit Schiweks im vergangenen Jahrzehnt. Als sichtbares Dankeschön gab es vom Landeshauptmann einen Blumenstrauß für die scheidende Patientenanwältin.

„Vielen Menschen geholfen“

Prettner schloss sich den Dankesworten an und hob als Gesundheitsreferentin die gute Zusammenarbeit mit Schiwek in den letzten zehn Jahren hervor. „Sie haben viele Menschen unterstützt und diesen mit Ihrer Arbeit geholfen. Dafür gebührt Ihnen unser besonderer Dank“, so Prettner, die Schiwek als süßes Präsent eine Villacher Torte überreichte.

Wer ist Angelika Schiwek?

Angelika Schiwek wurde 1959 in Klagenfurt geboren. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften in Wien trat sie 1985 in den Landesdienst ein. Seit 1997 war Schiwek in der damaligen Abteilung 12/Kärntner Patientenanwaltschaft tätig. Seit 2014 fungierte sie als Patientenanwältin.