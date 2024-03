Hilfsbereitschaft mit Gras „bezahlt“: 15-Jähriger schlug sofort Alarm

Veröffentlicht am 28. März 2024, 17:21 / ©Canva

Es ist Mittwoch, der 20. März, und der 15-jährige Alexander fuhr, wie so viele andere Male, mit dem Zug von Wörgl bis Brixlegg. Aus dem Zug ausgestiegen, spricht ein fremder Mann Alexander und seinen Freund an. „Könnt ihr mir bitte helfen, meine Sachen in meine Wohnung zu tragen, ich wohne erst seit zwei Tagen hier“, zitiert Alexander im Gespräch mit 5 Minuten den ihm Unbekannten. Die beiden Burschen sagten zu, dem Mann zu helfen.

Überraschende Wendung

An diesem Punkt trennten sich die Wege der Freunde. „Mein Freund wurde von seinem Vater abgeholt und ich ging mit“, erzählt Alexander weiter. Bei dem Wohnhaus angekommen, sollte der Jugendliche den Einkauf noch in den zweiten Stock tragen. Gesagt, getan. „Dann sagte er: ‚Okay, ich bezahle dich jetzt'“ Die Geschichte nahm hier eine überraschende Wendung. Der Mann bot ihm Drogen, genauer gesagt Marihuana, an. 5 Minuten berichtete über den Vorfall. „Ich habe natürlich abgelehnt.“

Jugendlicher schlägt Alarm

„Als ich aus dem Haus gekommen war, habe ich sofort meine Eltern angerufen. Ein Freund und ich warteten dann bei dem Haus und alarmierten die Polizei.“ In der Wohnung selbst soll sich der 15-Jährige unwohl gefühlt haben. „Es hat stark nach Drogen gerochen“, merkt er an. Alexander wurde dann auch von der Polizei befragt. „Später haben sich die Polizisten sogar bei mir bedankt“, erzählt der Bursche weiter.

„Netten Eindruck gemacht“

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 140 Gramm Cannabis und eine geringe Menge Kokain. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Für Alexander war das Ganze erstaunlich: „Der Mann hatte eigentlich einen guten und netten Eindruck gemacht. Ich habe ihn doch auch nur geholfen, weil er alt aussah.“ Dass diese Aktion der Hilfsbereitschaft so ein Ende nehmen würde, hätte sich Alexander nicht gedacht.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.