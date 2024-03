Nach Brandtragödie in Vorarlberg: Deshalb brach das Feuer aus

In den frühen Morgenstunden brach am Mittwoch, 27. März 2024, in einem Einfamilienhaus in Hittisau, Bregenzerwald, ein Brand aus. Eine Person wurde tot geborgen – wir haben berichtet. Es befand sich auch noch ein zweiter Bewohner, ein 50-jähriger Mann, im Erdgeschoss des Hauses, er konnte sich rechtzeitig in einer angrenzenden Garage in Sicherheit bringen und verständigte die Einsatzkräfte.

Brandursache steht fest

Die Ermittlungen, wie es zu dem Großbrand kommen konnte, liefen seit Tagen auf Hochtouren. Jetzt konnte Licht ins Dunkel gebracht werden. „Ein handelsüblicher, elektrischer Heizlüfter dürfte die Ursache für den Brand gewesen sein“, teilt die Polizei Vorarlberg nun mit. Ob das kleine Heizgerät allerdings von selbst umgekippt ist oder durch einen elektrisch-technischen Defekt das Feuer verursacht hat, konnte nicht mehr festgestellt werden.