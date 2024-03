„Spiel und Spaß“: Spielzeug-Shop „Marlinu“ eröffnet neuen Standort

Nach zehn Jahren endet die Ära von „by Lena“. Das Modegeschäft in der Italienerstraße schließt Ende Mai die Pforten – 5 Minuten hat berichtet. Doch lange werden die Räumlichkeiten nicht leer stehen. Noch mit 1. Juli eröffnet „Marlinu“ nämlich hier einen neuen Standort.

„Kinderspielzeug ist unser Baby“

„Marlinu“ wird vielen Villachern, vor allem den Familien mit Kindern, bereits ein Name sein. „Unseren Familienbetrieb gibt es seit 1910. Unser Hauptgeschäft machen wir mit Transportverpackungen aus Holz“, erzählt die Inhaberin Edith Erjavec im Gespräch mit 5 Minuten. Mit den Jahren hat sich aber ein neues Herzensprojekt entwickelt: nachhaltiges Kinderspielzeug aus Holz. „Das Kinderspielzeug wurde zu unserem Baby“, schmunzelt die ehemalige Kindergartenpädagogin.

Shops schließen, neuer Standort wird eröffnet

„Nun wurde uns aber der Platz zu klein“, so Erjavec weiter. „Marlinu“ gibt es nämlich bereits an zwei Standorten in Villach, einmal am Hans-Gasser-Platz und einmal in der Postgasse. Die beiden Geschäfte schließen mit Ende Juni. „Dafür machen wir aber ein größeres Geschäft in der Italienerstraße auf.“ In dem neuen Spielzeuggeschäft soll es dann einen eigenen Spielraum geben, in dem sich die Kinder auch mit den Spielzeugen austoben können. „Wir wollen außerdem einen eigenen Raum für Workshops, wie zum Beispiel Trageberatungen, einrichten.“ All diese Ideen hat die Inhaberin von „Marlinu“ in den Jahren gesammelt und kann sie nun umsetzen.