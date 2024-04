Offenes Singen beim Marterl am Faaker See abgesagt

Es ist eine lieb gewordene Tradition und echtes, gelebtes Brauchtum, wenn sich am Ostermontag etliche Menschen zum gemeinsamen Singen beim Marterl am Faaker See treffen. „Die Wetterprognosen für den Nachmittag verheißen jedoch noch mehr Regen – daher muss die Veranstaltung abgesagt werden“, teilt man seitens der Stadt am Montagmittag mit. Geplant war die beliebte, traditionelle Veranstaltung – wie berichtet – mit dem Grenzlandchor Arnoldstein und Leiterin Hedi Preissegger.

©Stadt Villach / Augstein