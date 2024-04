Sperren aufgrund des Unwetters führen zu Staus auf diesen Straßen

Die Rückreisewelle Richtung Deutschland machte sich vor allem in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) im Baustellenbereich zwischen Werfen und Golling bemerkbar, meldeten die Verkehrsexperten von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Diese Straßen sind betroffen

Hauptbelastet in Tirol war die Fernpass Straße (B179), hier gab es in beiden Richtungen längere Verzögerungen. In der Steiermark kam es auf der Pyhrn Autobahn (A9) abschnittsweise in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz zu zähfließendem Verkehr, insbesondere in den Baustellenbereichen bei Mautern und Trieben. Außerdem führte ein Sturm zu massiven Verkehrsbehinderungen. Laut ÖAMTC waren zahlreiche Straßenzüge aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt, so etwa die Ennstal Straße (B320) in Schladming, die Leobener Straße (B116) zwischen Leoben und St. Michael in der Obersteiermark und die Erlauftal Straße (B25) bei Lainbach. Die Aufräumarbeiten laufen mit Hochdruck.