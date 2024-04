Straßensperren, Zug- und Stromausfälle: Sturm fegt durch die Steiermark

Bereits am Ostersonntag war es stürmisch in der Steiermark. Die Feuerwehren mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken, da Bäume umfielen und die Straßen blockierten. Näheres dazu hier. Am heutigen Montagmittag wütet es erneut in der Steiermark, betroffen sind vor allem die nördlichen Regionen.

4.000 steirische Haushalte saßen im Dunkeln

In der Steiermark waren rund 170 Trafostationen wegen Schäden an Stromleitungen nicht in Betrieb. Rund 4.000 Haushalte waren betroffen. Bei den ÖBB konnten gleich mehrere Zugstrecken in der Obersteiermark wegen umgestürzter Bäume zumindest vorübergehend nicht befahrbaren werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Sturm legt Zugverbindungen lahm

Wegen Unwetterschäden sind zwischen Schladming Bahnhof und Haus im Ennstal Bahnhst bis voraussichtlich 18 Uhr keine Fahrten möglich, informiert die ÖBB. Die Fernverkehrszüge warten vorerst die Sperre ab. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Schladming Bahnhof und Haus im Ennstal Bahnhst. Bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit sind einzuplanen. Auch die Verbindung zwischen Judenburg Bahnhof und Thalheim-Pöls Bahnhof ist aufgrund von Unwetterschäden bis voraussichtlich 16 Uhr nur eingeschränkt möglich. Mit 10 Minuten Verzögerung muss gerechnet werden. (APA/red, 1. 4. 24)

©Leser | Ein Lokalaugenschein in Admont

Felsstürzte, umgestürzte Bäume und Co.

Stürmisch war es heute auch in der Gemeinde Maria Lankowitz. Die drei Feuerwehren – FF Maria Lankowitz, FF Kemetberg und FF Salla – bereits in den Vormittagsstunden von der Landesleitzentrale Florian Steiermark zu Unwettereinsätzen alarmiert. Ein heftiger Föhnsturm sorgte für zahlreiche Einsätze, darunter blockierte Straßen durch umgestürzte Bäume, Bäume auf Stromleitungen, abgedeckte Dächer, Felsstürze und sogar ein Baum, der auf ein Auto gestürzt war. Mit höchstem Einsatzwillen arbeiteten die Florianis unermüdlich daran, alle Gefahrenstellen zu beseitigen und die Sicherheit unserer Gemeindebewohner zu gewährleisten. Die Feuerwehr Maria Lankowitz hatte insgesamt zwölf Einsätze zu bewältigen, darunter das Sichern eines abgedeckten Daches, das Entfernen von Bäumen, die auf Stromleitungen gefallen waren, sowie das Freimachen von blockierten Straßen. Angesichts der Vielzahl von Einsätzen wurde im Rüsthaus eine Einsatzleitung eingerichtet, um die Einsätze effektiv zu koordinieren.

©FF Kemetberg ©FF Maria Lankowitz ©FF Maria Lankowitz ©FF Maria Lankowitz

35 Florianis im Einsatz

Die Feuerwehr Kemetberg musste sich mit drei Einsätzen befassen, bei denen insgesamt acht Bäume von den Straßen entfernt werden mussten. Die Feuerwehr Salla wurde zu einem Felssturz, einem Baum, der auf ein Auto gestürzt war, und umgestürzten Bäumen gerufen, die Straßen blockierten. Nach mehreren Stunden intensiver Arbeit konnten alle Einsätze gegen 13 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt waren die Feuerwehren Maria Lankowitz, Kemetberg und Salla mit sechs Fahrzeugen und mehr als 35 Florianis im Einsatz.

Diese Straßen sind gesperrt B116 Zwischen Leoben und Hinterberg

L123 Pogusch

L113 zwischen Aschbach und Mürzsteg

B23 zwischen Mürzsteg und und Frein

B77 zwischen Weißkirchen und Sala. Umleitung großräumig über S36 bzw. A2

L518 Sperre zwischen Feistritz und Preg ….lokale Umleitung über die L553

B25 von km 82,3 bis km 84,1

B75 ab km 13,2

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.04.2024 um 15:01 Uhr aktualisiert