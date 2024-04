Venedig wird kostenpflichtig: An diesen Tagen musst du Eintritt zahlen

Was bereits letztes Jahr angekündigt wurde – wir haben berichtet – nimmt nun recht deutliche Formen an. Venedig verlangt ab 25. April Eintritt von Touristen. Im Jahr 2024 soll allerdings nicht an jedem Tag bezahlt werden müssen, wie Medien berichten. So dürften nur 29 Tage von der Eintrittsgebühr von fünf Euro betroffen sein. Erstmals werden Touristen für die beliebte Stadt an der Adria am 25. April, einem italienischen Nationalfeiertag, blechen müssen.

Wann man für Venedig im Jahr 2024 zahlen muss: Von 25. bis 30. April

Von 1. bis 5. Mai

An allen übrigen Wochenenden bis zum 13. und 14. Juli

Ausnahme: Wochenende zum Tag der Republik (1. und 2. Juni)

„Sonst explodiert die Stadt“

Den Grund für das verlangte Eintrittsgeld sieht der Bürgermeister der Stadt darin, die Menschenströme zu regulieren. Man wolle nicht Geld kassieren, sondern verhindern, „dass die Stadt explodiert“, erklärte er in einer Pressekonferenz. Zahlen kann man den Beitrag übrigens mit Kreditkarte oder per PayPal. Nicht zahlen muss man zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr. Das Jahr 2024 sei noch ein Testjahr. Wie es danach weitergeht, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt.