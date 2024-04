Tragisch: Frontalcrash auf B100 fordert Todesopfer

Veröffentlicht am 12. April 2024, 08:59 / ©HFW Villach

Ein tragischer Unfall hat sich heute auf der B100 in Villach ereignet – wir haben bereits berichtet. Wie nun die Hauptfeuerwache Villach erklärt, sei eine 54-jährige Klagenfurterin verstorben. Ein Auto und ein mit flüssigem Stickstoff beladener LKW waren zuvor „fast frontal“ beim Seendreieck in Villach-Vassach auf der B100 zusammengekracht. Gefahrenstoff trat aber keiner aus.

LKW-Lenker wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Die Autofahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralles massiv im Brust- und Beckenbereich eingeklemmt. In weiterer Folge musste der Fahrersitz zurückgedrückt werden, um die Person durch den Einsatz eines sogenannten „Spineboard“ aus ihrer Lage zu befreien. Trotz des raschen und professionellen Einsatzes der Feuerwehr konnte die anwesende Notärztin leider nur noch den Tod der Frau feststellen, so Hauptbrandinspektor Harald Geissler weiter. Der Lenker des LKW, ein 60-jähriger Steirer, wurde leicht verletzt zur Beobachtung ins LKH Villach eingeliefert.

Update, 13.30 Uhr: Unfallursache weiter unklar

Wie die Polizei nun bekannt gibt, sei das Auto mit der 54-jährigen Klagenfurterin dem LKW auf der Spur des LKW entgegengekommen und in weiterer Folge mit diesem kollidiert. „Warum es zu dem tödlichen Verkehrsunfall gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Unfallursachenerhebung und die Auswertung der Spurensicherung werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, so die Polizei.

