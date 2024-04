Horror-Unfall auf B100: Frau stirbt bei Frontalcrash mit LKW

Am 12. April 2024 um 5.20 Uhr fuhr ein 60-jähriger Berufskraftfahrer aus der Steiermark, mit seinem Sattelzugfahrzeug auf der Drautal Bundesstraße (B 100) im Ortsgebiet von Villach Richtung Osten. Plötzlich kam ihm auf seiner Straßenseite ein PKW entgegen und kollidierte frontal mit seinem LKW. Der PKW wurde von einer 54-jähriger Klagenfurterin gelenkt. Nähere Informationen findest du hier.

Frau verstarb noch an Unfallstelle

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die 54-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige wurde leicht verletzt in das LKH Villach eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Warum es zu dem tödlichen Verkehrsunfall gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Unfallursachenerhebung und die Auswertung der Spurensicherung werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie die Polizei mitteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2024 um 13:41 Uhr aktualisiert