Warnstufe „rot“: Hagel-Gewitter zieht jetzt auch in die Steiermark

Vor allem im Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich) dürfte es bereits stärkere Hagelschauer heute gegeben haben. Wie die „Unwetterwarnzentrale“ auf Facebook berichtet, sind dort Körner rund um zwei Zentimeter gefallen. Gleichzeitig erklärt man auch, dass bereits die ersten Gewitterwarnungen der Stufe „rot“ in dieser Saison in Kraft sind.

Auch Steiermark betroffen

Neben Salzburg, Niederösterreich und dem Burgenland sind auch Teile der Steiermark im Nordosten und im Nordwesten von dieser „roten“ Gewitterwarnung der zweithöchsten Stufe betroffen. Lokal wird auch Starkregen in den nächsten Stunden noch erwartet, dieser könne zu Überflutungen führen – mehr dazu hier.

Auch Schnee ist wieder möglich

In der Nacht auf morgen und morgen im Tagesverlauf breitet sich die Kaltfront dann auf die ganze Steiermark aus. Noch ist es vor allem im Südosten des Landes nämlich noch sehr warm mit Temperaturen jenseits der 25 Grad. Auch die Landeshauptstadt Graz liegt noch deutlich über 20 Grad. Am morgigen Dienstag ändert sich das jedenfalls schlagartig, dann wird es auch im ganzen Land teils stark regnen, in manchen Regionen könnte es auch wieder weiß werden. Was uns genau erwartet, erfahrt ihr hier.