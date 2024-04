Hagel und Überflutungen möglich: Kaltfront zieht durch Österreich

„Durch die Kaltfront frischt im Norden und Nordosten mäßiger bis lebhafter, im Zuge von Schauern und Gewittern auch kräftiger Westwind auf. Durch die Kaltfront kann es dabei von Salzburg über das Innviertel bis nach Niederösterreich kräftig regnen – es besteht lokale Überflutungsgefahr“, warnen die Meteorologen aus den österreichischen Wetterzentralen.

Gewitterhotspot in der Steiermark

In der Steiermark wird das Gewitterpotenzial am größten sein. „Bereits ab den frühen Nachmittagsstunden entstehen über den Bergen von Ennstal und Murtal erste Quellwolken, die rasch zu Schauern und Gewittern heranwachsen“, teilen die Meteorologen von „skywarn.at“ mit. Gegen Abend ziehen die Gewitter weiter in den Nordosten Österreichs. Am Abend werden besonders im Mariazellerland, Mürztal und im Wiener Becken weitere Gewitter erwartet.

Lokale Überflutungen und Hagel-Alarm

Wegen der kalten Luft entstehen am späten Nachmittag in Tirol, Osttirol und Salzburg erneut stellenweise kräftige Gewitter, die ebenfalls Richtung Nordosten ziehen werden. Hauptsächlich betroffen sein werden wiederum die Gebiete Ennstal und Murtal bis Mariazellerland und Mürztal sowie die angrenzenden Gebiete in Niederösterreich. Starkregen mit lokalen Überflutungen oder aber auch Hagelkörner bis zu drei Zentimeter werden prognostiziert. Auch um Sturmböen kommt man in diesen Gebieten nicht herum.

Regenwolken zieren den Kärntner Himmel – Auch Schnee möglich

In Kärnten und Südosten Österreichs sollte es bis in die zweite Nachthälfte trocken bleiben. Das Wetter dreht sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende somit um fast 180 Grad. Die nächsten Tage bleiben meist stark bewölkt bis bedeckt. Besonders im Süden des Landes ist mit teils kräftigen, langanhaltenden Regenschauern zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch und Donnerstag aus aktueller Sicht auf teilweise unter 600 Meter, lokal herrscht in den Morgenstunden Frostgefahr – mehr dazu hier. Von warmen Frühlingstemperaturen fehlt somit in nächster Zeit jede Spur.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2024 um 15:22 Uhr aktualisiert