Schneewarnung für Teile Kärntens: Das erwartet uns nun

In Mallnitz hat es unter anderem bereits zu schneien begonnen.

Veröffentlicht am 16. April 2024, 12:00 / ©Fotomontage: Screenshot "Unwetterwarnzentrale" & Screenshot "Webcam Mallnitz"

„Der Wetterwechsel ist vollzogen“, berichtet die „GeoSphere Austria“ auf Facebook. Auf die in den letzten Tagen frühsommerliche Phase folgt nun eine spätwinterliche, für Teile Kärntens haben die Meteorologen sogar eine Schneewarnung ausgesprochen. „Kalte Luft aus den Polargebieten bricht bis weit in den Süden aus und sorgt bei uns wahrscheinlich bis über das Wochenende hinaus für unbeständiges und teils empfindlich kühles Wetter“, so die Meteorologen weiter.

Schnee bis auf 700 Meter

Immer wieder kommt es dabei zu Niederschlägen, teilweise kann es auch bis in die Alpentäler hinunter schneien. Zwischendurch könnte es heute Abend sogar kurz im Klagenfurter Becken Schnee geben – mehr dazu hier. Bis auf 700 Meter soll es heute in Kärnten auf jeden Fall schneien. „Auf den Bergen wird es winterlich, bis Montagfrüh sind nennenswerte Neuschneemengen von stellenweise gut einem halben Meter zu erwarten“, prognostiziert die „GeoSphere Austria“. Da die Winterreifenpflicht schon vorbei sei und viele mit den Sommerreifen unterwegs seien, müsse man vor allem bei Fahrten auf höher gelegenen Straßen vorsichtig sein, warnen die Experten abschließend.