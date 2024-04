Italientief kommt: „Sogar im Klagenfurter Becken könnte es schneien“

Ein Blick auf die Wetterprognose der nächsten Tage sorgt bei so manchen wohl für Kopfschütteln. Wie berichtet, werden Regenschauer, Gewitter und sogar Schnee (!) in Kärnten erwartet. „Ein krasser Temperatursprung kommt auf uns zu“, erklärt ein Meteorologe von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. „So etwas kommt in unseren Breitengraden eher selten vor!“ Gab es am Sonntag noch bis zu 30 Grad in Kärnten, so sorgt ein herannahendes Italientief spätestens am Dienstag für eine markante Abkühlung: „Morgen Abend wird es voraussichtlich nur mehr 2 bis 5 Grad in Kärnten haben.“ – Also um 25 Grad weniger. Hinzu kommt eine ungemütliche Prognose.

Abends sind Starkregen und Gewitter möglich

Bereits am heutigen Montag zieht eine Kaltfront auf. Dies sorgt zunächst in Unterkärnten für föhnigen Südwestwind. „Es frischt auf, aber der Wind ist diesmal nicht das große Problem“, betont der Fachmann, immerhin werden maximal Windspitzen von 50 km/h erwartet. Allerdings nimmt am Abend im Bereich der Hohen Tauern und den Nockbergen bis zu den Karnischen Alpen die Regenschauer- und Gewitterneigung zu. „Das Wetter zieht vom westlichen Oberkärnten weiter in den Osten.“ Trotz der hohen Temperaturen seien die erwarteten Niederschläge aber nicht vergleichbar mit jenen aus dem vorigen Sommer. „Wir sprechen hier von einem typischen Frühlingsgewitter, Hagel wird eher die Ausnahme sein“, so der Experte. Regional sei aber mit Starkregen und Windböen zu rechnen.

Richtig los geht es erst am Dienstag

Vor allem vom Unteren Gailtal und Feldkirchen ostwärts regnet es am Dienstag häufig und immer wieder auch intensiv. „Erwartet werden 30 Liter pro Quadratmeter. Zudem sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 700 Meter Seehöhe„, erklärt der Geosphere-Austria-Meteorologe. Zum Abend hin kann es selbst im Klagenfurter Becken und im Lavanttal schneien. „Während wir hier allerdings nur von ein paar Flocken sprechen, könnte in Villach sogar etwas liegen bleiben.“ Ab 1.200 Metern Seehöhe rechnet er sogar definitiv mit einer Schneedecke. „Vor allem entlang der Gurktaler Alpen, den Lavanttaler Alpen, den Karawanken und der Saualpe könnte es 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee geben.“ Die Tauern-Gegend sei diesmal hingegen ausgenommen. Auch warnt der Fachmann vor Schneebruch: „Unter der Last des Neuschnees könnten Äste knicken und Bäume umstürzen!“ Auf Stromausfälle sollte man sich also lieber vorbereiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2024 um 11:06 Uhr aktualisiert