Langer Stau: Unfall jetzt auch auf A11

Veröffentlicht am 16. April 2024, 13:13 / ©Leserfoto

Der Wetterumschwung ist nun endgültig da, die „GeoSphere Austria“ hat sogar eine Schneewarnung für einige Regionen Kärnten veröffentlicht – mehr dazu hier. Heute Vormittag ist es bereits im Bereich der Pack auf Kärntner Seite zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, alle Tunnel der Pack-Kette waren gesperrt, ein Vorbeikommen war nicht möglich – wir haben berichtet.

Unfall auch auf A11

Nun ist auch die A11 Karawanken Autobahn in Richtung Slowenien komplett gesperrt, wie die „Asfinag“ berichtet. Neuerlich ist der Grund ein Unfall, der auf Höhe St. Jakob im Rosental in Fahrtrichtung Slowenien geschehen ist. Ein Leserfoto zeigt, dass auch hier ein Auto auf dem Rücken liegt und sich überschlagen hat. „Antenne Kärnten“ berichtet auch auf der A11 von „glatten Fahrverhältnissen“. Ausweichen kann man über die Abfahrt St. Niklas – Faaker See und dann weiter über die B84. Der Stau beträgt laut „Asfinag“ aktuell 1,5 Kilometer.

©Screenshot Webcam „Asfinag“ Langer Stau auch auf der A11.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2024 um 13:40 Uhr aktualisiert