Gewitter und Schnee: Kuriose Wetterkombination zieht über Kärnten

Schnee und Donner in Bad Bleiberg.

Veröffentlicht am 16. April 2024, 14:09 / ©Leserfoto

Gewitter und Schnee – keine sehr gewöhnliche Kombination. Genau deshalb haben uns heute Nachrichten von Lesern erreicht, die sich darüber wundern. Und tatsächlich, nach einem Blick auf die Unwetterwarnungen der „Unwetterwarnzentrale“ kann man feststellen, dass es für Kärnten eine „orange“ Warnung für Gewitter gibt, die „GeoSphere Austria“ hat gleichzeitig eine Schneewarnung veröffentlicht – mehr dazu hier.

400 Blitze, 90 km/h-Böen und minus 0,2 Grad in Kärntner Orten

Eine Leserin aus Bad Bleiberg hat uns auch ein Video geschickt, auf dem wir uns selbst von der ungewöhnlichen Wetterkombination überzeugen konnten. Während es dort nämlich schneit, hört man es im Hintergrund klar donnern. Aus Ferlach werden überhaupt kleine Hagelkörner gemeldet. Laut „Unwetterwarnzentrale“ wurden auch schon an die 400 Blitze in Kärnten heute gezählt. Zudem verzeichnet Kärnten – genauer gesagt Obervellach – mit 90 km/h auch die stärkste Windböe bisher. Mit Arriach (minus 0,2 Grad), ist ebenfalls ein Kärntner Ort an der Spitze der kältesten Orte Österreichs aktuell (Stand 14 Uhr).