Lagerhalle komplett niedergebrannt: Kopfgeld auf Feuerteufel ausgesetzt

Veröffentlicht am 17. April 2024, 16:08 / ©FF Eberstein

Am Nachmittag des 9. April 2024 ist in einer Lagerhalle im Bezirk Ried ein Brand ausgebrochen. Durch die enorme Hitze des Feuers wurden auch weiter entfernte Gebäude und sogar Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr aufgrund der Strahlungswärme beschädigt – wir haben berichtet. Trotz des rasch in die Wege geleiteten Löschangriffs von insgesamt sechs Feuerwehren konnte das Brandobjekt nicht mehr gerettet werden.

Eindeutige Brandstiftung festgestellt

Seither wurden umfangreiche Ermittlungen seitens des Landeskriminalamts Oberösterreich durchgeführt. Mithilfe eines Brandsachverständigen konnte eindeutig Fremdverschulden als Ursache zur Brandentstehung festgestellt werden. Ein konkreter Tatverdacht hat sich bislang jedoch nicht ergeben. Vom Feuerteufel fehlt bislang jede Spur.

5.000 Euro Belohnung

Nun wird ein Kopfgeld ausgesetzt. Seitens des Geschädigten wird eine Geldbelohnung für Hinweise, die zur Ausforschung und zur Verurteilung der Täterschaft führen, ein Geldbetrag in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Die Polizei bittet nun das Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133/40-3333 zu kontaktieren, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.