Hagel-Unwetter: Hier geschieht es am öftesten

Einige Karten zeigen nun, wo es in Österreich am häufigsten hagelt.

Das Unwetterjahr 2023 ist vielen noch gut in Erinnerung. Im Frühsommer gab es kaum einen Tag, an dem es zu keinen Unwettern im Süden Österreichs gekommen ist – oftmals war auch Hagel mit dabei. In einer spannenden Studie hat die „GeoSphere Austria“ nun aufgeschlüsselt, in welchen Regionen Österreichs es am häufigsten hagelt.

Hier hat es am häufigsten gehagelt

In dieser Studie wurde mit Karten gearbeitet, auf denen man gut sehen kann, welche Regionen besonders stark von häufigen Hagelereignissen betroffen sind in Österreich. Besonders häufig gehagelt habe es dabei in der Vergangenheit etwa im Klagenfurter Becken, in der nordöstlichen und südlichen Steiermark, sowie im nördlichen Ober- und Niederösterreich und am niederösterreichischen Alpennordrand, erklärt die „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten. Auf der Karte sind jene Bereiche, die heller dargestellt sind, auch jene, wo es häufiger als sonst wo gehagelt hat.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Hier kann man die Anzahl der Graupel- und Hageltage im Untersuchungszeitraum ablesen. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Das ist die Legende für die Karte der Graupel- und Hageltage.

Wie oft sind die Hagelkörner größer als ein Zentimeter?

Doch damit nicht genug hat die „GeoSphere Austria“ auch Karten für jährliche Hagelhäufigkeiten für Hagelereignisse mit Körnern, die größer als einen, zwei und drei Zentimeter sind. auf der Karte mit Hagelereignissen größer ein Zentimeter ist neuerlich deutlich zu sehen, dass es in der Steiermark und dabei vor allem im Nordosten und im nördlichen Niederösterreich sowie in Nordtirol und in Teilen Kärntens die meisten Ereignisse gibt. Teils geschieht es in den angesprochenen Regionen öfter als einmal pro Jahr.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Auf dieser Karte sieht man die jährliche Hagelhäufigkeit für Hagel, der größer als einen Zentimeter ist. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Das ist die Legende für die Karte.

So oft sind die Hagelkörner größer als zwei oder drei Zentimeter

Sieht man sich die Karte für Hagelereignisse größer zwei und drei Zentimeter an, bestätigt sich das Ganze. Ein großer Teil der östlichen Steiermark, dabei vor allem der Nordosten, ist österreichweit mit dem Nordwesten Niederösterreichs am stärksten betroffen. Hier fällt dieser Hagel alle zwei Jahre. Deutlich weniger oft wiederum fällt Hagel der zumindest drei Zentimeter groß ist. Aber auch hier bestätigt sich, dass die Steiermark und das nördliche Niederösterreich scheinbar am stärksten betroffen sind. Jedes zweite bis jedes dritte Jahr findet statistisch ein solches Ereignis in den heller markierten Regionen statt.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Auf dieser Karte sieht man die jährliche Hagelhäufigkeit für Hagel, der größer als zwei Zentimeter ist. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Das ist die Legende für die beiden Karten. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Auf dieser Karte sieht man die jährliche Hagelhäufigkeit für Hagel, der größer als drei Zentimeter ist.

Wo großer Hagel am wahrscheinlichsten ist

Das Problem der Karten, das auch die „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten anspricht, ist aber, dass nicht jede Region gleich gut abgedeckt ist und vor allem Gebirgsregionen kaum bis keine Abdeckung vorweisen. Dabei geht es allerdings eher um das Fehlen einer Beobachtung, was nicht automatisch auch das Fehlen von Hagel bedeutet, erklärt die „GeoSphere Austria“ in der Studie. Dennoch zeigen die Karten deutlich, wo und wie oft es vor allem in bewohnten Gebieten hagelt und auch größeren Hagel geben könnte. Wo besonders großer Hagel am wahrscheinlichsten ist, erfahrt ihr übrigens hier.