Eröffnungsaktion in Graz: 1.000 Zimtschnecken werden verschenkt

Veröffentlicht am 21. April 2024, 08:43 / ©Montage: 5 Minuten/mel&koffie

Am Donnerstag, den 25. April 2024 ist es so weit: In den Räumlichkeiten des einstigen „Allerlei“, welches – wie berichtet – mit Ende Jänner seine Pforten geschlossen hat, kehrt nun neues Leben ein. Denn kurz nach der Schließung wurde bekannt: Der Laden soll nicht lange leer stehen, im April wird dort frischer Wind wehen – und dieser riecht nach frischen Backwaren und süßen Leckereien.

Gratis Schnecken

Die Bäckerei „mel&koffie“ führt bereits drei Standorte in Wien. Bekannt ist der Betrieb vor allem für seine süßen Schnecken, die in verschiedenen Variationen angeboten werden. Eben jene gibt es bei der Eröffnung kostenlos – zumindest für die ersten 1.000 Kunden, die sich über eine gratis Zimtschnecke als Willkommensgeschenk freuen dürfen.