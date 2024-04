Schnee und Regen: Wie der Dienstag verlaufen wird

„In den Morgenstunden fällt noch häufig Schnee, in tiefen Lagen mischt zum Teil Regen mit. Der Niederschlag wird nach Westen hin rasch weniger und es bleibt überwiegend trocken. Nur einzelne Schauer ziehen tagsüber durch, erst spät allerdings gibt es Chancen auf Sonne“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Hier schneit es am längsten

Anders hingegen sieht es in Unterkärnten aus: Hier kann es bis in den Nachmittag hinein schneien und regnen. Besonders im Bereich der Koralpe könnte bis zum Abend zeitweise kräftiger Niederschlag fallen. „Die Schneefallgrenze pendelt im Osten tagsüber zwischen tiefen Lagen und 700 Meter, in Oberkärnten liegt sie zwischen 700 und 900 Meter“, so die Meteorologen weiter. Mehr als 4 Grad werden sich auch tagsüber eher nicht ausgehen.