Massive Schnee-Warnung: Karte zeigt, wo wie viel fallen soll

Der Süden Kärntens und der Westen der Steiermark sind von einer Schnee-Warnung in „orange“ der „GeoSphere Austria“ betroffen. Auch die „Unwetterwarnzentrale“ hat diese Teile Österreichs als besonders gefährdet gekennzeichnet – in „rot“. Eine Karte zeigt nun, wo wie viel Schnee bis Dienstag Abend fallen soll.

Schnee könnte bis auf 500 Meter herunter fallen

Besonders in der zweiten Nachthälfte und am Morgen soll es dabei teils stark und bis in die Täler hinunter schneien, hat etwa Christian Möstl von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärt – mehr dazu hier. Die Schneefallgrenze sinkt dabei wohl auf bis zu 500 Meter herunter, an die fünf Zentimeter sind in Lagen zwischen 500 und 1.000 Meter wahrscheinlich, erklärt die „GeoSphere Austria“. In Lagen um 1.000 Meter könnten es in den Gebieten, in welchen die Warnstufen gelten, auch teils über zehn Zentimeter schneien.

Schnee in großen Teilen Österreichs möglich

Wie eine Karte von „ubimet“ nun zeigt, scheint tatsächlich in ganz Österreich Schnee möglich zu sein. Morgen früh könnte es also durchaus sein, dass vor allem Tiroler, Kärntner und Weststeirer aufwachen und aus dem Fenster auf weiße Straßen und Wiesen blicken. Auf den Bergen – vor allem im Osten Kärntens an der Grenze zur Steiermark – scheinen dabei Mengen von 30 bis 50 Zentimeter im Bereich des Möglichen zu sein. Aufgrund der angekündigten Schneefälle hat sich auch die „Asfinag“ an alle Auto- und Fahrzeuglenker mit einem dringenden Appell gewandt – mehr dazu hier.