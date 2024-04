2.000 Euro-Bonus: Mit diesem Problem kÃ¤mpfen viele

Der Nationalrat hat kürzlich die Neuauflage des Handwerkerbonus beschlossen. Der Handwerkerbonus soll in den Jahren 2024 und 2025 Arbeitsleistungen von Handwerksfachbetrieben für den privaten Wohn- und Lebensbereich im Inland fördern. 20 Prozent von förderbaren Kosten bekommt man dabei zurück, maximal aber 2.000 Euro. Es gibt auch einen Minimalbetrag, die Rechnungen müssen zumindest 250 Euro betragen, demnach bekommt man zumindest 50 Euro zurück – mehr dazu hier.

Online-Anträge sorgen für Kritik

Um den Bonus zu erhalten, kannst du also rückwirkend bis zum 1. März deine Rechnungen einreichen. Die Antragstellung ist ab dem 15. Juli möglich. ABER: Der Bonus kann nur online beantragt werden. Genau das sorgte aber für viel Kritik. Opposition und der Österreichische Gewerkschaftsbund sehen in der Online-Antragstellung eine „Diskriminierung“ älterer Personen. 5 Minuten hat berichtet. An diesem Punkt setzen die Gemeindeämter an und schaffen Abhilfe.

Hilfe in den Gemeindeämtern

Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Johannes Pressl bietet all jenen Bürgern, die den Antrag zum Handwerkerbonus ab 15. Juli online nicht stellen können, die grundsätzliche Unterstützung durch die Bürgerservicestellen der Gemeinden an: „Ich habe die Bürgermeister ersucht, mit ihren Gemeindeämtern behilflich zu sein. In den Gemeinden sind wir es gewohnt, unseren Bürgern immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und auch bei diversen Antragsstellungen zu helfen. Auch bei der Neuauflage des Handwerkerbonus wird es am Gemeindeamt wieder Unterstützung für all jene geben, die sich bei der Antragsstellung schwertun.“