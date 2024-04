Gebäude in Neumarkt in Vollbrand: Ursache steht nun fest

/ ©Feuerwehr Neumarkt in Steiermark

Veröffentlicht am 25. April 2024, 14:21 / ©Feuerwehr Neumarkt in Steiermark

Kurz vor 16.30 Uhr brach in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude, das als Tischlerwerkstätte genutzt wird, ein Brand aus. Die Flammen setzten das Objekt in kürzester Zeit in Vollbrand, sodass sowohl das Gebäude als auch sämtliche darin befindliche Maschinen zur Gänze zerstört wurden, 5 Minuten berichtete. Nähere Informationen dazu findest du hier.

Brandursache geklärt

Mittlerweile konnte die Brandursache ermittelt werden. Ein Bezirksbrandermittler des Bezirkspolizeikommandos Murau stellte demnach fest, dass die Brandausbruchsstelle in einem im Betrieb befindlichen Holzofen oder dem zugehörigen heißen Ofenrohr liegen könnte. Naheliegende Holzbauteile oder Lagerungen dürften sich dadurch entzündet haben. Die Schadenssumme dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Der Schaden dürfte von einer Versicherung gedeckt sein. Die Wehren Neumarkt, Mariahof und Mühlen standen mit insgesamt 59 Kräften und neun Fahrzeugen im Einsatz.