Jetzt fix: Hut-Christl schließt für immer die Pforten

Wie 5 Minuten bereits berichtete, ist Christa Schneider seit über 42 Jahren in der Hutbranche und seit 30 Jahren selbstständig in Villach. Seit Monaten suchte Schneider nach einem Nachfolger für ihr Geschäft in der Italiener-Straße „Hut-Christl“, gefunden hat, sie bis jetzt aber keinen. Interessenten gab es sehr wohl, doch zustande gekommen sei am Ende nichts. „Das Geschäft wird nie wieder so sein, wie es jetzt ist“, so Schneider gegenüber 5 Minuten.

Waren zum Sonderpreis

Nach rund 30 Jahren geht in der Italienerstraße nun eine Ära zu Ende. Auf Facebook gab Christa Schneider nun bekannt, dass sie ihren Betrieb am 30. September 2024 schließt. Alle Waren, außer die Sommerware für 2024, gibt es ab jetzt zu einem vergünstigten Preis. Die Kunden sollen auch nicht vergessen, ihre Gutscheine einzulösen.