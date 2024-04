26 Grad: Neue Woche bringt Frühsommer zurück nach Kärnten

Veröffentlicht am 27. April 2024, 19:56 / ©5 Minuten

Eine südliche Höhenströmung bestimmt in der kommenden Woche das Wetter und bringt beinahe ungetrübten Sonnenschein und warme Temperaturen zurück nach Kärnten! Schon der Sonntag hat in Kärnten freundliches Frühlingswetter zu bieten. Dieses wird lediglich durch etwas Saharastaub getrübt – mehr dazu hier.

Bis zu 26 Grad zum Start in die neue Woche

Auch am Montag geht es überwiegend sonnig weiter! „Bis zum Nachmittag wird es frühsommerlich warm – die Höchstwerte liegen meist zwischen 23 und 26 Grad“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria und prognostizieren ähnliche Temperaturen auch für den darauffolgenden Dienstag. Unsicher seien die Prognosen hingegen noch für den Staatsfeiertag am Mittwoch. „Aktuellen Modellunterlagen zufolge nimmt die Bewölkung von Südwesten ausgehend zwar zu, es sollte sich aber noch einiges an Sonnenschein ausgehen“, erklären die Fachleute abschließend.