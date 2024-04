Saharastaub trübt den Himmel in der Steiermark

Echtes Frühlingswetter erwartet uns am Sonntag in der Steiermark. Lediglich hohe Wolken und Saharastaub können den ansonsten blauen Himmel ein wenig trüben. „Auch der föhnige Südwestwind nimmt ab Mittag wieder Fahrt auf und weht am Nachmittag mäßig“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.