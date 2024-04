Über Nacht zum Multimillionär! Glückspilz knackte 7,5 Mio. Euro Jackpot

Veröffentlicht am 29. April 2024, 06:43 / ©pexels/andrea piacquadio

Rund 7,5 Millionen Euro, das ist die Summe, die es mit den „sechs Richtigen“ am Sonntag bei Lotto „6 aus 45“ zu gewinnen gab. Nach einer Wartezeit von knapp einem Jahr war es wieder einmal so weit: Es ging um einen Sechsfachjackpot. Ganz Österreich war im Tipp-Fieber und zahlreiche Lottospieler versuchten ihr Glück. Eine Person hat den Jackpot geknackt und wurde so über Nacht zum Multimillionär. Die Gewinnsumme beträgt stolze 7.535.657,60 Euro. Aus welchem Bundesland der Glückspilz kommt, ist noch nicht bekannt.

Das sind die Glückzahlen

Die Glückszahlen bei der Lotto-Ziehung am 28. April lauteten 4, 9, 30, 38, 41, und 44. Bei Lotto-Plus waren die Gewinnzahlen 4, 7, 15, 19, 37 und 45. Beim Joker hatten man mit den Zahlen 8, 8, 5, 3, 9 und 4 Glück. Im Vorfeld rechneten die Österreichischen Lotterien für die Ziehung mit etwa 5,5 Millionen Tipps auf rund 1,2 Millionen Wettscheinen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2024 um 07:07 Uhr aktualisiert