7,5 Millionen Euro: Riesiger Lotto-Gewinn geht nach Tirol

Bereits heute morgen haben wir über den riesigen Lotto-Gewinn berichtet, nun ist auch klar, in welches Bundesland die knapp 7,5 Millionen Euro gehen. Ein Tiroler aus dem Bezirk Innsbruck Land war jene Person, die den ersten Sechsfachjackpot des Jahres geknackt hat. Exakt 7.535.657,60 Euro wandern nun auf sein Konto.

Zwei Personen haben richtige „Joker“-Zahlen, bekommen aber nichts

Gleich fünf Spielteilnehmer waren ebenfalls denkbar knapp am Millionengewinn dran. Zwei Fünfer mit Zusatzzahl gehen dabei nach Niederösterreich, jeweils einer nach Kärnten, Oberösterreich und in die Steiermark. Sie gewinnen jeweils knapp 51.000 Euro. Beim „Joker“ hätten zwei Spielteilnehmer ebenfalls viel Glück gehabt, standen doch die richtigen Zahlen auf ihren Scheinen. Beide Male war allerdings nicht das „Ja“ angekreuzt, womit in der nächsten Runde ein Jackpot mit 500.000 Euro wartet.

288.000 Euro für zwei Spieler bei „LottoPlus“

Bei „LottoPlus“ wiederum hat es in der Ziehung vom gestrigen Sonntag gleich zwei Sechser gegeben, beide waren mit einem Quicktipp erfolgreich und gewinnen je mehr als 288.000 Euro. Ein Gewinn geht in die Steiermark, ein weiterer an einen Spielteilnehmer von „win2day“, wie die „Österreichischen Lotterien“ in einer Aussendung berichten.