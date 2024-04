51.000 Euro: Kärntner hat falsche Lotto-Zahl – darf sich dennoch freuen

Gestern Abend hat ein Spielteilnehmer den ersten Sechsfachjackpot des diesjährigen „Lotto“-Jahres geknackt. Während es am Vormittag noch unklar war, wohin über 7,5 Millionen fließen, ist es nun enthüllt. Eines vorweg: Nach Kärnten geht der Mega-Gewinn jedenfalls nicht. Der Lotto-Sechsfachjackpot geht in den Westen Österreichs.

Kärntner hat bei Lotto Fünfer mit Zusatzzahl

Dennoch kann sich auch ein Spielteilnehmer aus Kärnten freuen, hat er doch immerhin auch mehr als 51.000 Euro gewonnen. Zu einem Millionengewinn hat ihm allerdings nur eine einzige Zahl gefehlt. Der Kärntner und vier weitere Österreicher hatten einen Fünfer mit Zusatzzahl.

„LottoPlus“ bringt gleich zwei Gewinner

Jeweils mehr als 288.000 Euro gehen in die Steiermark und an einen Spielteilnehmer von „win2day“ – sie haben den „Sechser“ bei „LottoPlus“ geknackt. Beim Joker wartet in der nächsten Runde allerdings ein Jackpot – nicht aber, weil niemand die richtigen Zahlen gehabt hätte. Gleich zwei Spielteilnehmer hatten die richtigen Zahlen am Schein, haben aber nicht „Ja“ angekreuzt. Über sieben Millionen Lotto-Tipps wurden für die Ziehung am gestrigen Sonntag, den 28. April, jedenfalls abgegeben.