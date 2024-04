Magna-Kündigungswelle: Post bietet Mitarbeitern neue Jobs an

Beim Autobauer Magna in Graz werden rund 500 Stellen abgebaut, 5 Minuten berichtete. Grund sei die schlechte Auftragslage, hieß es offiziell, doch der Schritt steht wohl vor allem im Zusammenhang mit dem Fisker „Ocean“, dessen Produktion zuletzt eingestellt worden war. Laut Magna laufen nun die Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, erste Kündigungen dürften Ende April erfolgen. Mehr dazu liest du hier.

Post bietet Gekündigten neue Jobs an

Die Österreichische Post AG reagiert auf den Stellenabbau bei Magna und bietet den gekündigten Mitarbeitern neue Jobs in der Steiermark an. Betroffene können sich hier informieren und bewerben. Bei der Post gibt es in der Steiermark derzeit rund 100 offene Stellen, etwa in den Logistikzentren, der Zustellung, der IT und anderen Bereichen.