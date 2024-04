Fresh Food Store MEI SHI kommt in die Grazer Innenstadt

Aus Fisch wird Asia-Food

Im Jänner hat man noch gemunkelt was auf den Nordsee folgt. Was macht als nächstes auf? Auf Fisch soll Asia-Food folgen – so hat es schon im Jänner geheißen. „Eine Mischung aus Lokal und Supermarkt soll es sein, welche bald den Standort in der Herrengasse besiedelt“, das waren die Informationen die damals preisgegeben worden sind. Wir haben berichtet. Jetzt weis man aber schon mehr!

MEI SHI bald auch in Graz

Eine Mischung aus Lokal und Supermarkt entsteht, ganz genau gesagt: MEI SHI. Wen man durch die Herrengasse schlendert, fällt der Laden schon voll ins Auge.

In Wien, in der Mariahilfer Straße gibt es schon bereits einen der Fresh Food Stores. Dort gibt es frisch zubereiteten Speisen der asiatischen Fusionsküche. Dazu zählen Sushi-Rollen, chinesische Wraps, Banh Mi-Sandwiches und weitere asiatische Gerichte, die zum sofortigen Verzehr bereit sind. Auch gibt es hausgemachte Getränke und Instant-Ramen. Aus Fisch vom Nordsee wird also asiatische Küche! Wann genau die Eröffnung stattfindet ist noch nicht bekannt.