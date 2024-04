Bis zu 4.600 Euro: Hohe Strafen drohen am 1. Mai in Klagenfurt

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung mitteilt, wird am 1. Mai im Rahmen des ÖFB-Cup-Finales in Klagenfurt von 9 Uhr bis 2 Uhr am 2. Mai um das Fußballstadion ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Zum Sicherheitsbereich werden das Stadion selbst sowie einige Straßenzüge rundherum.

Das gehört zum Sicherheitsbereich: Das Wörthersee Stadion (Südring 207) sowie der Bereich innerhalb und einschließlich der Straßenzüge Siebenhügelstraße – Figarogasse – Radweg nach Osten zur Kranzmayerstraße –

Kranzmayerstraße – Troyerstraße – Lackenweg – Kanalstraße – Hubertusstraße – Radweg zum

Südring – Südring bis zur Glanfurtgasse einschließlich des südlich des Südringes gelegenen

Parkplatzes

Polizei kann Personen wegweisen

Die Polizei ist nun generell dazu ermächtigt, jemanden wegzuweisen, der sich innerhalb des Sicherheitsbereiches befindet und bei dem anzunehmen ist, dass er „gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum unter Anwendung von Gewalt“ begehen wird. Zudem kann so jemandem generell das Betreten des Sicherheitsbereiches verboten werden. Betritt man den Bereich nun trotz Betretungsverbotes, droht eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro – im Wiederholungsfall kann diese auf bis zu 4.600 Euro ansteigen.

Videoaufnahmen werden gemacht

Zur Vorbeugung von Angriffen „gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum von Menschen“ werden innerhalb des Sicherheitsbereiches personenbezogene Daten Anwesender mit Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten festgehalten. Diese Daten dürfen, wie die Polizei berichtet, auch „zur Abwehr und Aufklärung gefährlicher Angriffe, die sich während der Zusammenkunft ereignen, verarbeitet werden“.

Einige Straßenzüge sind gesperrt

Am 1. Mai werden auch einige Straßenzüge beinahe ganztags gesperrt sein. Mehr Infos dazu und wo man auch als Fan parken kann und was es an dem Tag diesbezüglich zu beachten gilt, erfahrt ihr hier.